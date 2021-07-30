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Общество30 июля 2021 15:36

«Т Плюс» на 11 дней перекрывает перекресток улиц Радищева и Гоголя

Работы начнутся завтра
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Завтра, 31 июля, для проезда транспорта закроют перекресток в центре Саратова. «Т Плюс» будут врезать новый трубопровод.

Работы начнутся завтра в 8 утра:

- будет приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Радищева и Гоголя, - говорится в сообщении энергетиков. Через этот перекресток проходит множество автобусов в Юбилейный и на дачи.

Закончить работы планируют к 10 августа.

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