«Т Плюс» на 11 дней перекрывает перекресток улиц Радищева и Гоголя

Завтра, 31 июля, для проезда транспорта закроют перекресток в центре Саратова. «Т Плюс» будут врезать новый трубопровод.

Работы начнутся завтра в 8 утра:

- будет приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Радищева и Гоголя, - говорится в сообщении энергетиков. Через этот перекресток проходит множество автобусов в Юбилейный и на дачи.

Закончить работы планируют к 10 августа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.