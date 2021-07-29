Три аварийных дома в Заводском районе снесут до 1 августа 2023 года

В Заводском районе Саратова ещё три дома признали аварийными. Постановление подписал мэр Михаил Исаев.
Под снос отправят двухэтажку 1950-го года постройки на Азина, 7 и одноэтажки на Ясельной, 19 и Нефтяной, 7.
На отселение собственникам дали три месяца. Снести дома планируют до 1 августа 2023 года.
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