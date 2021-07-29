В саратовском цирке прошла открытая репетиция для детей-инвалидов

В цирке прошла открытая репетиция

Вчера, 28 июля, в саратовском цирке имени братьев Никитиных прошла открытая репетиция программы «Принц цирка». Петербургские артисты выступили перед детьми-инвалидами и их родителями.

Циркачи провели мероприятие в формате интерактива со зрителями в рабочей одежде, чтобы показать закулисную жизнь цирка и то, как артисты оттачивают своё мастерство. Ребята задавали петербуржцам интересующие их вопросы и получали ответы.

Детям-инвалидам рассказали о жизни цирка

- Подобный эксперимент начали практиковать год назад с целью образования детей, чтобы рассказать о жизни цирка, так как цирк - одна из институций, которая несёт социальную нагрузку, - рассказали в пресс-службе цирка.

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