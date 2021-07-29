Шувалов прокомментировал опасность снижения интеллекта после коронавируса

На прошедшем сегодня, 29 июля, в саратовском минздраве брифинге по вопросам коронавируса первый замминистра Станислав Шувалов прокомментировал публикацию в журнале The Lancet, в которой писали о снижении уровня интеллекта среди переболевших COVID-19:

- Меня, как переболевшего, тоже волнует этот вопрос. Ковид в существенной степени влияет на организм человека. Опасен вирус не только тем, что происходит в острую фазу, но и осложнениями, которые может оказать на организм. Сейчас болеет по миру достаточно большое количество человек. Многие вещи с течением времени, анализа, будут уточняться и выверяться. Предотвратить заболевание гораздо правильнее, чем переболеть.

Шувалов отметил, что «Ланцет» – уважаемый журнал, к мнениям которого стоит прислушаться. Замминистра подчеркнул необходимость вакцинации во имя предотвращения тяжелых последствий заболевания, в том числе и снижения уровня интеллекта.

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