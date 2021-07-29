Щенки саратовского УФСИН отправились служить в Удмуртию

Фото регионального УФСИН

Семь щенков из питомника УФСИН Саратовской области отправили на службу в Удмуртскую Республику. О судьбе малышей рассказали в пресс-службе управления.

Фото регионального УФСИН

Четырех и пятимесячных Селли, Тези, Тору, Тингу, Тофи, Тайсона и Троя породы «немецкая овчарка» с рождения окружали лаской и заботой саратовские кинологи.

Фото регионального УФСИН

- В питомнике для щенков не только созданы комфортные условия проживания, но и разработана система «воспитания» малышей, в задачи которых впоследствии будет входить охрана объектов уголовно-исполнительной системы, задержание правонарушителей, а также поиск взрывчатых и наркотических веществ, - говорится в сообщении службы.

Фото регионального УФСИН

Каждый щенок освоил общий курс подготовки и прошел тест. Все «новобранцы» проявили равные способности, а их специализацию определят новые хозяева.

Прибыв на место службы, щенки пройдут курс дрессировки и после этого приступят к выполнению задач, рассказал старший инспектор кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН России по Саратовской области майор внутренней службы Павел Павлов.

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