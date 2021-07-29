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Происшествия29 июля 2021 8:53

Перебегавшую дорогу трехлетнюю девочку сбила машина в Балакове

В Аркадакском районе в ДТП пострадал ещё один ребенок
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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ДТП в Аркадакском районе

ДТП в Аркадакском районе

Фото: ГИБДД по Саратовской области

За вчерашний день, 28 июля, в ДТП в Саратовской области пострадали два ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Балакове в 16:10 на улице Минская трехлетняя девочка перебегала дорогу в непредназначенном для перехода месте. Её сбила Mazda CX-5 под управлением 60-летнего мужчины.

А в селе Росташи Аркадакского района в 22:50 возле дома №86 на Заречной 27-летний водитель Volkswagen Passat невнимательно сдал назад и сбил 15-летнего подростка.

Обоих детей с травмами положили в больницу.

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