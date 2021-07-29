Перебегавшую дорогу трехлетнюю девочку сбила машина в Балакове

ДТП в Аркадакском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

За вчерашний день, 28 июля, в ДТП в Саратовской области пострадали два ребенка. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В Балакове в 16:10 на улице Минская трехлетняя девочка перебегала дорогу в непредназначенном для перехода месте. Её сбила Mazda CX-5 под управлением 60-летнего мужчины.

А в селе Росташи Аркадакского района в 22:50 возле дома №86 на Заречной 27-летний водитель Volkswagen Passat невнимательно сдал назад и сбил 15-летнего подростка.

Обоих детей с травмами положили в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.