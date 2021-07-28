15 домов культуры Саратовской области приведут в порядок к концу года

За два года работы инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Культура» в Саратовской области капитально отремонтированы и построены 10 объектов.

- За два года на общую сумму 135 млн рублей отремонтированы восемь объектов в Балаковском, Балашовском, Вольском, Дергачевском, Ивантеевском, Калининском, Романовском районах. В Краснокутском районе произведена полная реконструкция Дома культуры, в Ершовском районе построено новое здания ДК. В 2021 году в рамках нацпроекта будут капитально отремонтированы четыре сельских Дома культуры на сумму 30,5 млн рублей, - поделился заместитель министра культуры области Владимир Баркетов.

В 2019 году купили четыре передвижных многофункциональных культурных центра для Александрово-Гайского, Ивантеевского, Питерского и Турковского районов. А в семи культурно-досуговых учреждениях открылись виртуальные концертные залы.

- С 2015 года в рамках конкурса Фонда кино в клубных учреждениях области открыто 18 модернизированных кинозалов. Это значительно расширило возможности клубных учреждений в обслуживании пользователей, превратило их в культурные центры своих территорий, что, несомненно, способствует привлечению новой аудитории, в первую очередь, детей и молодежи, - рассказала директор Саратовского областного киновидеоцентра Ирина Бережная.

Также с 2017 года в рамках федерального проекта «Культура малой родины» можно подать заявку на конкурс на проведение ремонта и покупку оборудования для сельских ДК.

Так, за четыре года отремонтировали и оборудовали 75 Домов культуры. На это потратили 192 млн рублей. В 2021 году приведут в порядок ещё 15 таких объектов.

- Весь процесс участия в проектах от формирования и подачи заявок, проведения работ, своевременного освоения бюджетных средств до торжественного открытия объектов контролируется общественными советами, депутатским корпусом, представителями Общероссийского народного фронта, специалистами министерства культуры, - обозначил Баркетов.

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