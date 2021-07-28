Пожарные вывели из дома ребенка в Саратове 42 детей и 26 работников

Пожарные вывели людей из дома ребенка Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 28 июля, в Саратове прошли учения регионального ГУ МЧС. Местом действия выбрали Специализированный дом ребенка. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.

Согласно сценарию, в подвале «загорелась» мебель. Площадь «пожара» – 45 квадратных метров.

Во время учений эвакуировали 42 детей и 26 сотрудников дома ребенка. Задействовали восемь единиц основной и специальной пожарной техники. Работало столько же звеньев газодымозащитной службы.

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