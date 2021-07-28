Жительница Саратова врезалась в припаркованный Mercedes и наехала на пешехода

Женщина врезалась в припаркованное авто и отправила пешехода в больницу Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 27 июля, вечером в Кировском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшим. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 17:05 напротив дома №43 на Тархова 35-летняя женщина за рулем Hyundai Elantra не справилась с управлением и сначала врезалась в припаркованный рядом Mercedes-Benz, а после наехала на 38-летнего мужчину.

Пешехода пришлось госпитализировать.

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