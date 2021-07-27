Два покровчанина торговали огнестрелом – суд вынес приговор

Суд вынес приговор двум жителям Саратовской области, торговавшим оружием. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Делом занимались также сотрудники энгельсского МВД.

Установлено, что мужчины изготавливали, хранили и продавали огнестрельное оружие и боеприпасы:

- В ходе досмотра у граждан был обнаружен предмет похожий на пистолет системы «Макарова» и 27 боеприпасов к нему. Также преступниками был указан тайник, расположенный на территории г. Энгельс, в котором находились два «обреза» охотничьих ружей и 42 патрона 12 калибра, - говорится в сообщении ФСБ.

Энгельсский районный су приговорил одного из мужчин к четырем годам общего режима, а второго – к пяти годам строгого.

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