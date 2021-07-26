До конца сентября на Новой Набережной в Саратове появится фонтан за 10 миллионов

Комитет ЖКХ саратовской администрации объявил конкурс на строительство фонтана на Новой Набережной. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Из городского бюджета на фонтан, который будет расположен между Шелковичной и 2-1 Садовой, планируют выделить не более 9,822 млн рублей. Объект будет разноуровневым, со светомузыкой.

Заявки принимают до 3 августа, в этот же день проведут аукцион. Подрядчик должен будет приступить к работам в течение одного дня с даты заключения контракта. Сдать фонтан должны будут до 30 сентября.

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