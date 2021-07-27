Жара набирает обороты в Саратовской области

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 27 июля.

В регионе облачность переменная. Осадков не ожидается. Ветер веет с Северо-Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 26 до 31 градуса выше нуля.

К ночи ветер скорректирует направление на западное – 3-8 метров в секунду. Температура будет изменяться в диапазоне от 14 до 19 градусов тепла, в пониженных местах – до +9°С.

В Саратове сейчас +16°С. К 10 утра температура поднимется до +25°С, выше +29°С шкала градусника не поднимется. К ночи температура опустится до +18°С. Ветер преимущественно западного направления – 2 метра в секунду, редкие порывы – до 6 м/с. Облачность переменная.

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