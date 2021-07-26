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Происшествия26 июля 2021 12:55

Вырастивший сотню кустов марихуаны житель Аткарска может сесть на два года

Мужчина не планировал продавать травку
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Житель Аткарска выращивал анашу

В Аткарске Саратовской области полицейские задержали выращивавшего коноплю местного жителя. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

С осени 2020 года 52-летний мужчина выращивал на своем участке возле частного дома марихуану. При задержании полицейские изъяли 96 кустов.

Уточняется, что мужчина не планировал торговать травкой. Возбуждено дело о культивировании наркосодержащих растений. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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