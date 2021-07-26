21-летний парень погиб в перевернувшемся под Энгельсом автомобиле

Напротив Узморья перевернулась Lada Granta Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 26 июля, под Энгельсом Саратовской области произошло ДТП, в котором погиб молодой парень. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 12:00 на дороге, ведущей из Энгельса в Ровное, напротив поселка Узморье 27-летний водитель Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии погиб 21-летний пассажир авто. Ещё одного пассажира госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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