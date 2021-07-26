Новобурасские сотрудники МЧС за день выезжали на два крупных пожара

Из-за нарушения техники безопасности при газосварочных работах горели дом и авто Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 25 июля, в Саратовской области произошли два крупных пожара. Подробности сообщили в региональном МЧС.

В 11:56 пожарные Новых Бурас получили сигнал об огне в селе Тепловка. Горели частный дом и автомобиль «ВАЗ-2109».

На место выезжали два пожарных расчета. Площадь огня оценили в 140 квадратных метров. Предварительно, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при проведении газосварочных работ.

А в 16:23 на тот же новобурасский пульт поступил сигнал о пожаре в селе Ириновка. Горели частный дом и сараи.

Площадь пожара оценили в 213 квадратных метров. Отправляли два расчета.

В огне никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.