Юный краснокутец попал в больницу из-за друга-водителя мотоцикла

Два подростка попали в ДТП на мотоцикле
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 25 июля, вечером в Красном Куте Саратовской области произошло ДТП с участием двух подростков. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 21:20 на пересечении Чапаева и Краснокутской 15-летний мальчик на мотоцикле Racer столкнулся с Lada Calina под управлением 66-летнего мужчины.
В результате аварии 15-летний пассажир мотоцикла попал в больницу.
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