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Происшествия26 июля 2021 9:03

Юный краснокутец попал в больницу из-за друга-водителя мотоцикла

Обоим подросткам по 15 лет
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Два подростка попали в ДТП на мотоцикле

Два подростка попали в ДТП на мотоцикле

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 25 июля, вечером в Красном Куте Саратовской области произошло ДТП с участием двух подростков. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 21:20 на пересечении Чапаева и Краснокутской 15-летний мальчик на мотоцикле Racer столкнулся с Lada Calina под управлением 66-летнего мужчины.

В результате аварии 15-летний пассажир мотоцикла попал в больницу.

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