В Саратовской области ожидается облачный понедельник

Сегодня, 26 июля, в Саратовской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, днем местами его порывы достигнут 13 м/с.
Столбик термометра поднимется до 30 градусов.
Напомним, год назад в этот день была такая же погода.
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