Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 июля 2021 13:32

В Саратовской области еще 15 человек скончались от коронавируса

Всего с начала пандемии не стало 1653 жителей региона
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Болезнь унесла жизнь девятерых женщин и пятерых мужчин в возрасте от 36 до 90 лет.

Всего с начала пандемии не стало 1653 жителей региона.

Общее число заболевших за сутки составляет 71 568 человек, выздоровели с начала эпидемии 66 953, за сутки 201.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.