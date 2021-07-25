В Саратовской области еще 15 человек скончались от коронавируса

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались еще 15 человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Болезнь унесла жизнь девятерых женщин и пятерых мужчин в возрасте от 36 до 90 лет.

Всего с начала пандемии не стало 1653 жителей региона.

Общее число заболевших за сутки составляет 71 568 человек, выздоровели с начала эпидемии 66 953, за сутки 201.

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