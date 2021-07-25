Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 июля 2021 12:41

Четыре ребенка пострадали в сгоревшем доме в Энгельсе

Степень тяжести их состояния выясняется
Дарья Вострикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 25 июля, в 10:56 в Энгельсе на Подгорной улице 131 произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала кровля дома на площади в 20 квадратных метров, пламя ликвидировали в 11:13.

В результате этого пострадали четыре ребенка, их госпитализировали. Диагноз и степень тяжести их состояния уточняются.

На месте работали две единицы техники.

.

.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.