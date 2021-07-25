Четыре ребенка пострадали в сгоревшем доме в Энгельсе

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 25 июля, в 10:56 в Энгельсе на Подгорной улице 131 произошло ЧП. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала кровля дома на площади в 20 квадратных метров, пламя ликвидировали в 11:13.

В результате этого пострадали четыре ребенка, их госпитализировали. Диагноз и степень тяжести их состояния уточняются.

На месте работали две единицы техники.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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