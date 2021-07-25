Под Саратовом сгорел дом

Вчера, 24 июля, в 22:30 пожарные выехали тушить деревянный дом на улице Победы в селе Белогорское Духовницкого района. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 32 кв.м.

Предположительно пламя вспыхнуло из-за несоблюдения правил монтажа электрооборудования.

Пламя ликвидировал один пожарный расчет.

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