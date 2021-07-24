245 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Саратовской области

245 новых случаев коронавируса зарегистрировано на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего в регионе заболевали 71 325 Выписали с начала пандемии 66 734 пациентов, за сутки – 209.

В Саратове нашли 117 новых случаев, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 32.

Среди заболевших 17 детей до 14 лет, три подростка 15-17-ти и 64 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 105 пациентов, бессимптомно переносят заболевание 12 саратовцев.

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