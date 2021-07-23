Партия в Саратове «забыла» провести конференцию и не допущена на выборы в гордуму

Прошло заседание саратовского избиркома Фото: Александр Уриевский

В областном избиркоме на заседании 23 июля рассмотрели жалобу на решение избирательной комиссии об отказе в заверении списков и регистрации в Саратове кандидатов в гордуму от регионального отделения в Саратовской области Общественной организации - политической партии «Российский Общенародный Союз». В облизбиркоме сообщили, что на конференцию отделения приходил их представитель и по обозначенному адресу никакой конференции не было. Кроме этого, избирательное объединение забыло представить в избирком массу сведений, которые обязаны подавать по закону, в частности, данные по кандидатам.

Решение об отказе в регистрации оставили в силе.

Представитель партии гордеп Дмитрий Сорокин заявил, что конференция была, а на телефоны он не отвечал "потому что все выключено было", представитель городского избиркома просто "заблудился и фотографировал не ту закрытую дверь", заявил о необходимости экспертизы телефона сотрудника избиркома и вообще - "это все провокация". Ему в ответ комиссия облизбиркома предъявила распечатку неотвеченных звонков и доказательства, что представитель избиркома был на месте конференции заранее, до ее начала. Кроме этого, отсутствие ряда обязательных документов само по себе достаточное обстоятельство для отказе в регистрации на выборах.

На прямой вопрос - может ли Сорокин назвать номер кабинета, где проходила конференция, тот ушел от ответа.

Оказалось, что в документах также перепутан номер корпуса, в котором якобы проходила конференция.

- У меня сложилось впечатление, что это партия сделала все, чтобы их кандидаты не были зарегистрированы, - заметила председатель облизбиркома Ирина Романова.

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