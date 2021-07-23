Сегодня ночью температура воздуха в Саратовской области опустится до +7°С

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 23 июля.

В области облачность переменная. Кое-где пройдут недолгие дожди, но где-то ожидаются и ливни, грозы, даже град. Воздушные массы идут с Севера со скоростью от пяти до 10 метров в секунду, а во время грозы шквалистые усиления достигнут 15-20 м/c. Термометры покажут от 23 до 28 градусов тепла, в Левобережье в дождь – от 18 до 23.

Ночью ветер скорректирует направление на северо-западное. Синоптики обещают от 12 до 17 градусов выше нуля, в низменностях воздух охладится до +7°С.

В Саратове сейчас +18°С. К 10 утра воздух прогреется до +25°С, и выше температура не поднимется. Ночью будет +16°С. Ветер северный – четыре метра в секунду. Преимущественно ясно, днём облачность будет переменной.

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