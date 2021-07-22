Три саратовца отказались от российского гражданства: Путин подписал

Сегодня, 22 июля, Президент Владимир Путин удовлетворил прошение жителей Саратовской области о выходе из российского гражданства.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, перестать быть гражданами России пожелали три саратовца.

Так, гражданства лишились 43-летняя Елена Караулова, а также её 10-летний сын и 18-летняя дочь Дарья.

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