Володин проконтролировал реконструкцию стадиона и школы искусств в Светлом

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин посетил ЗАТО Светлый. Подробности сообщили сторонники политика в Telegram-канале «Володин Саратов».

Депутат осмотрел стадион и здание детской школы искусств. Там несколько месяцев назад началась полномасштабная реконструкция.

- Стадион, который стоял без ремонта десятилетиями, обретет всепогодное искусственное покрытие, беговые дорожки, прыжковую зону, многофункциональную площадку для игровых видов спорта и площадки для ГТО и воркаута, - говорится в сообщении.

Школу искусств планируют сдать к сентябрю.

В августе собираются заняться проблемами с водой. Местные жители жалуются на то, что и так плохой по качеству воды не хватает на всех. С 2010 года в ЗАТО простаивает очистное оборудование. Мощность этой станции очистки воды не соответствует необходимому объему. Ранее Володин направил в прокуратуру по этому поводу запрос.

- Сначала, введя в эксплуатацию новые скважины, увеличиваем подаваемый объем воды в дома, а потом начинаем эту воду очищать от кальция, магния и железа. В настоящее время, – отметил Вячеслав Володин, – должны быть выделены средства на новое оборудование очистных сооружений поселка. Это главные задачи, которые необходимо решить до конца года. А там переходим к решению следующих задач, - сказал Володин.

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