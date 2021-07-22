Дымящий трамвай №11 попытался везти саратовцев дальше, но не вышло

Сегодня, 22 июля, в Саратове на маршруте №11 сломался трамвай. Это произошло около 7 вечера.

Очевидец прислал в редакцию «КП-Саратов» два видео. На первой записи видно, как кондуктор пытается потушить загоревшуюся электрику при помощи огнетушителя, трамвай продолжает ехать. На второй записи вагон уже встал.

Согласно информации сообщества «Трамваи и троллейбусы Саратова», на данный момент в городе стоят трамваи №№ 9 и 10. «Девятка» и «десятка» встали у «Стрелки», нет движения в сторону Мирного переулка.

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