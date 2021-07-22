Грузовик оборвал провода на кольце троллейбуса №10 в Саратове

Фотографию прислал очевидец

Сегодня, 22 июля, в Ленинском районе Саратова прервалось движение троллейбусов №10.

Очевидец написал в группе в Telegram причину остановки – негабаритный грузовик оборвал провода.

В сообществе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети сообщили, что 10-ка встала у остановки «улица Тархова».

От железнодорожного вокзала троллейбусы этого маршрута идут только до площади Ленина.

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