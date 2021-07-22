В Саратовской области открыли прием заявок на бесплатную газофикацию

Фото минпромышленности

В Саратовской области принимают заявки на бесплатную догазификацию. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает региональное минпромышленности и энергетики.

Речь идет о бесплатном проведении газа до домов в поселках, где уже есть газопровод. Вопрос обсудили на первом заседании регштаба по газификации под председательством министра Андрея Архипова.

- По предварительным расчетам, в Саратовской области к газораспределительным сетям смогут подключиться владельцы 7517 домовладений в 303 населенных пунктах, однако в процессе сбора заявок эта цифра еще скорректируется. Ориентировочно, на социальную газификацию региона необходимо 582 миллиона рублей, - рассказал Архипов.

Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний. На сегодняшний день это 84 пункта по области. Подать заявление на догазификацию можно в том числе и онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область» и «Саратовгаз». Тот, кто хочет подключиться, должен быть владельцем дома и участка, куда предполагается провести газ.

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