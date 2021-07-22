В Балакове вскоре откроется открытый спорткомплекс

Фото из Telegram-канала «Пара слов»
Депутат ГД Николай Панков рассказал в своём Telegram-канале «Пара слов» о преображении сквера в микрорайоне 8а в Балакове Саратовской области.
Политик пишет, что на данный момент рабочие мостят дорожки и готовят основание для спортплощадки. Планируется размещение лавочек, оборудование освещения и установка арт-объектов.
- Высадят молодые деревья, в значительно большем количестве, чем убрали по причине ветхости. Предусмотрены объекты прозаические, но необходимые - тёплые туалеты. С жителями обратили внимание на необходимость автополива для будущих газонов. И напомнили подрядчикам: очень важно как можно скорей предоставить людям благоустроенную территорию, - поделился Панков.
После сквера депутат осмотрел открытый спорткомплекс у школы №16, в скором времени его планируют сдать в использование.
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