Застрелившего обидчика пожилого саратовца отправили в психбольницу

69-летний мужчина застрелил саратовца Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд вынес приговор 69-летнему жителю Заводского района Саратова. Год назад мужчина застрелил соседа.

Следствием и судом установлено, что вечером 20 июля семейная пара с ребенком и двумя товарищами были возле принадлежащего им гаража на 2-м Прессовом проезде. 35-летний мужчина решил прокатить сына на мотоцикле. Когда они проезжали мимо одного из частных домов, 69-летний хозяин попал на них водой из шланга – мужчина поливал огород.

Оставив ребенка с супругой молодой саратовец, захватив товарищей, пошел разбираться с обидчиком. В ход пошли кулаки и камни. В происходящее попыталась вмешаться супруга хозяина дома, но ей не удалось сгладить углы. Друзья ушли обратно к гаражу.

- Однако, 69-летний мужчина не смог погасить в себе обиду, направился домой, взял из сейфа имевшееся у него охотничье ружье и проследовал к гаражу. Там он выстрелил 35-летнему мужчине в область предплечья левой руки. От полученного ранения потерпевший упал на землю, но попытался подняться. Тогда пожилой мужчина выстрелил ему в спину. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Пожилого мужчину обследовали психиатры. Его признали невменяемым. Суд направил мужчину в психиатрический стационар.

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