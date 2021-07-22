Сегодня, 22 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. «Концессии водоснабжения» ведут работы.

В Заводском районе в связи с работами на 1-м Заводском проезде, 1 отключили воду у жителей проезда и улицы Заводская.

А во Фрунзенском районе для ремонта на Шелковичной, 204 ограничили водоснабжение жителей этой улицы в домах с 186 по 218 по четной стороне и на Лысой Горе, 1-4.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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