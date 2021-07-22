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Происшествия22 июля 2021 12:36

Пожар в саратовском магазине из-за взрыва газового баллона: есть пострадавший

Мужчина получил ожоги 1-й и 2-й степеней
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На Лунной взорвался газовый баллон

На Лунной взорвался газовый баллон

Сегодня, 22 июля, в Саратове произошел взрыв газового баллона. Подробности сообщили в региональном МЧС.

В 11:25 был получен сигнал о возгорании холодильника по адресу Лунная, 23 – там находится супермаркет «Гроздь». Возгорание произошло из-за взрыва газового баллона в квартире сверху. На место выезжали два пожарных расчета. Есть пострадавший:

- Мужчину с ожогами 1-2 степени тяжести доставили в одно из лечебных учреждений Саратова, где сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь, - рассказали в региональном минздраве.

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