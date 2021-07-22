Саратовским машиностроителям планируют повышать зарплату каждый год

В правительстве Саратовской области обсудят возможность подписания трехстороннего соглашения по повышению зарплат на предприятиях автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения. Об этом сообщает региональное минпромышленности и энергетики.

- Приказом министерства промышленности и энергетики области создана отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в сфере автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения на территории региона. В состав комиссии вошли представители минпромэнерго области, регионального отделения «Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» и профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения России, - говорится в сообщении ведомства.

Согласно проекту соглашения, работодатели сферы автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения обеспечат сотрудникам зарплаты на уровне трех прожиточных минимумов и выше. Также ежегодно сотрудникам будут повышать зарплаты на уровень не ниже прогнозируемой инфляции.

- Проект соглашения предполагает проведение мероприятий по улучшению условий работы, охраны труда и экологической безопасности, выделение при необходимости средств на поддержание здоровья, включая профилактику социально значимых заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, - уточнили чиновники.

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