Ещё 14 саратовцев погибли от коронавируса за минувшие сутки

Жизни 14 больных коронавирусом жителей Саратовской области прервались из-за COVID-19.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни восьми женщин и шести мужчин в возрасте от 36 до 81 года, - уточнили в региональном Минздраве. Самым молодым погибшим стал 36-летний мужчина.

Всего инфекция погубила 1 608 саратовцев.

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