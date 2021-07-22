Саратовский избирком: 15 партий заверили списки кандидатов на выборы в ГД

Избирком Саратовской области сообщает о том, что 15 партий заверили списки кандидатов по одномандатным округам на выборы в Государственную Думу. Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября.

На сегодняшний день от политических партий выдвинулись 35 кандидатов:

Единая Россия - 4 кандидата;

ЛДПР - 4 кандидата;

КПРФ - 4 кандидата;

Родина - 4 кандидата;

СР - 4 кандидата;

ЯБЛОКО - 4 кандидата;

Пенсионеры – 3 кандидата;

Новые люди – 4 кандидата;

Коммунисты России – 4 кандидата;

Российский общенародный союз – 1 кандидат.

22 человека уже подали документы на регистрацию. Выдвижение закончится завтра, 23 июля, в полночь.

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