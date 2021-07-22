Валерий Радаев назначил «прямую линию» с жителями Саратовской области

В следующий понедельник, 26 июля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проведёт «прямую линию» с жителями Саратовской области. Глава региона ответит на вопросы саратовцев в режиме онлайн.

- Начало мероприятия - в 16.00. «Прямую линию» будут транслировать телеканал «Россия-24», радио «Россия», а также соцсети губернатора – Инстаграм (https://www.instagram.com/radaev_v.v/), «Одноклассники» (https://ok.ru/radaev.v.v) и ВК, (https://vk.com/saratov.radaevvv) официальная группа «Саратовская область» в соцсетях ВК (https://vk.com/saratovoblgov) и «Одноклассники», (https://ok.ru/saratovskayaobl)официальный аккаунт правительства области в Инстаграме (https://www.instagram.com/64gov/) и YouTube-канал правительства области. (https://www.youtube.com/channel/UCul0m37TDE-mvBW69GZx43Q), - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Вопросы можно уже начинать отправлять, а также задавать их до конца эфира следующими способами:

- по телефону (8452) 210-922;

- на электронную почту vopros-radaevu@mail.ru;

- в комментариях к анонсу «Прямой линии» в следующих аккаунтах:

Инстаграм губернатора (https://www.instagram.com/radaev_v.v/) и правительства

(https://www.instagram.com/64gov/)Одноклассники губернатора (https://ok.ru/radaev.v.v) и группы "Саратовская область"

(https://ok.ru/saratovskayaobl)ВК губернатора (https://vk.com/saratov.radaevvv) и группы «Саратовская область».

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