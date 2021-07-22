Николай Панков проконтролировал ход благоустройства улицы Ермощенко в Пугачеве

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Депутат ГД Николай Панков посетил Пугачев Саратовской области. Подробностями политик поделился в своём Telegram-канале «Пара слов».

Панков пишет о дороге на улице Ермощенко, которую недавно передали на областной уровень. Сейчас там проходит ремонт.

- Улица Ермощенко в Пугачеве - одна из главных магистралей. Она соединяет трассу с городом. Поэтому здесь всегда большой поток транзитного транспорта, в том числе, большегрузного. И асфальтовое покрытие требует частого ремонта, - пишет депутат.

Панков пишет, что во всех райцентрах области такие дороги будут передавать на областной уровень, чтобы у муниципалитетов оставалось больше средств на ремонт остальных дорог.

- Посмотрел и двор на ул. Ермощенко. Здесь тоже идёт ремонт проезжей части и тротуаров. Благоустраивается территория, высажены деревья. И уже установлены новая детская площадка и спортивные элементы. Эти вопросы тоже поднимали жители военного городка, - сообщил Николай Панков.

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