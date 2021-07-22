242 саратовца заразились коронавирусом за сутки

242 новых случая коронавируса выявили в Саратовской области за минувшие сутки.

Всего в регионе заразились 70 834 человек. Выздоровели с начала пандемии 66 311 тысяч пациентов, за сутки — 213.

В Саратове нашли 104 новых случая, в Энгельсском районе – 46, а в Балаковском – 33.

Среди заболевших 27 детей до 14 лет, четыре подростка 15-17 и 72 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 109 пациентов, бессимптомно переносят болезнь пять саратовцев.

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