В Саратове прервалось движение пяти маршрутов электротранспорта

Сегодня, 22 июля, в Саратове наблюдаются перебои в работе электротранспорта. Подробности сообщили в группе в соцсети «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В 7:25 у остановки «улица Осипова» прервалось движение трамваев №11 в сторону Мирного переулка, от него вагоны идут только до указанной остановки.

В 8:05 троллейбусы маршрута №4 встали на «4-м Жилучастке».

А в 8:15 на площади Орджоникидзе прервалось движение трамвайных маршрутов №№2, 7 и 8. «Восьмерки» идут от Комсомольского поселка до «улицы Усиевича».

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