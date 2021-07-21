Красноармейская автомобилистка насмерть сбила своего семилетнего сына

Следователи Заводского района Саратова начали проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Красноармейске. Ребенок погиб сегодня, 21 июля.

По предварительным данным, вечером 34-летняя женщина во дворе дома на улице Западная наехала на автомобиле на своего сына. Мальчик скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия. Судмедэксперты установят точную причину смерти ребенка.

После проверки будет принято соответствующее решение, сообщили в региональном СУ СК.

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