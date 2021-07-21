В Саратове ищут пропавшую после побега из больницы женщину

Поисковики разместили ориентировку в своей группе в соцсети

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 47-летней женщины.

19 июля Людмила Запарова сбежала из больницы, она всё ещё нуждается в помощи врачей.

Поисковики сообщили её приметы: рост 167 см, нормального телосложения, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Людмила была одета в серую кофту с длинным рукавом и синие джинсы.

Если вы где-то видели Людмилу, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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