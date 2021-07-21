Насильник угрожал женщине сжечь волосы газовой горелкой

Мужчина признал вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Марксовского района Саратовской области завели дело о покушении на иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозами убийством. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По версии следствия, днем 11 июля в одном из сел района 48-летняя женщина вместе с двумя знакомыми отправилась купаться на речку. Возвращаясь домой, она вспомнила, что забыла телефон у 51-летнего товарища. Вдвоем они отправились к нему домой.

Забрав телефон, женщина собралась уходить, но знакомый попытался совершить в её отношении действия сексуального характера. Дама стала сопротивляться. Тогда мужчина начал избивать её ногами, руками и посудой, а после выразил намерение сжечь ей волосы газовой горелкой и, приставив к шее нож, угрожал убить. Когда насильник отвлекся, селянка выпрыгнула в окно и, добежав до соседей, попросила их вызвать полицию.

Следователи задержали подозреваемого. Тот вину признал. Его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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