Ещё 10 саратовцев погибли от коронавируса за минувшие сутки

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса погибли ещё 10 человек. Статистику обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни шести женщин и четырех мужчин в возрасте от 48 до 84 лет, - сообщили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии скончались 1 594 человека.

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