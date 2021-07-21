Сегодня, 21 июля, в двух районах Саратова отключили холодную воду. Подробности сообщили в «Концессиях водоснабжения-Саратов».

В Заводском районе для ремонта трубопровода на Южной, 38 отключили воду на этой улице в домах №№36, 36а, 38, 38а, 38б, 38г, 38д, 40, 42, 42а-б, в домах №№26/40, 29/54, 47, 49/53 на 7-м Динамовском проезде, №40а-б на 6-м Динамовском, а также в Южном тупике.

Во Фрунзенском районе для работ на Клочкова, 89 воды нет в расположенных на этой улице домах №№74, 77, 79.

Вернуть воду обещают к 4 часам дня.

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