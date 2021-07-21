В Озинском районе протекла крыша построенной по уникальному проекту школы

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал о своей рабочей поездке в Заволжье. Подробности он сообщил в своём Telegram-канале «Пара слов».

Вчера, 20 июля, вечером политик встретился с жителями Озинского района. В Старых Озинках продолжается ремонт школьного спортзала и воздание групп для дошкольников.

Также Панков пишет о школе села Сланцевый Рудник. Здание построено по уникальному проекту, однако учителя рассказали, что после сильных дождей протекла крыша. Политик пишет, что вопрос нужно решит до сентября.

- Сегодня встретимся с жителями поселков Синегорский и Белоглинный Озинского района. Затем в Перелюбский и Ивантеевский районы, чтобы вместе с жителями обсудить вопросы, которые войдут в программу развития каждого района. Мнение людей главное, - пишет Панков.

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