«Крым приплыл»: покровчане отталкивали от городского пляжа приплывший остров

Вчера, 20 июля, жители Энгельса Саратовской области наблюдали забавную картину – посетители пляжа отталкивали остров.

Видео с места выложили в Instagram saratov64chp. Автор поста пишет:

- Энгельс, пляж, целый остров приплыл к пляжу, люди отталкивают.

Комментаторы шутят:

- Крым, сам приплыл, надо включить в состав микрорайона Шурова гора;

- Замаскированная подлодка;

- Остров с доставкой

Также пишут, что остров приплывает каждый год.

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