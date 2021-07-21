«Крым приплыл»: покровчане отталкивали от городского пляжа приплывший остров

Вчера, 20 июля, жители Энгельса Саратовской области наблюдали забавную картину – посетители пляжа отталкивали остров.
Видео с места выложили в Instagram saratov64chp. Автор поста пишет:
- Энгельс, пляж, целый остров приплыл к пляжу, люди отталкивают.
Комментаторы шутят:
- Крым, сам приплыл, надо включить в состав микрорайона Шурова гора;
- Замаскированная подлодка;
- Остров с доставкой
Также пишут, что остров приплывает каждый год.
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