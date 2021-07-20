Ленинский район Саратова стал лидером по рождаемости

Сегодня в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с начальником управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлией Пономаревой. Чиновница рассказала о ситуации с рождаемостью и популярных в регионе именах.

Пономарева поделилась радостными новостями – рождаемость в регионе выросла на 0,57%. Всего за минувшие полгода в области появилось 8 899 малышей. Чиновница отметила, что хоть рост и небольшой, но в любом случае произошел долгожданный перелом.

Мальчиков среди новорожденных чуть больше, чем девочек – 51%. А лидером по рождаемости Пономарева назвала Ленинский район Саратова – там родились свыше 1,4 тыс. детей.

Самым популярным именем для мальчика в эти полгода стал Артем, так назвали 269 малышей. Также саратовцы часто называют сыновей Михаилами, Максимами, Дмитриями и даже 95 новорожденных назвали Миронами. Редкие имена: Батыр, Достан, Иммануил, Януш.

Девочек чаще всего называли Софьями – 207 и Викториями – 191. Редкие: Августина, Акулина, Россияна, Маеста, Цецилия и Амели.

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