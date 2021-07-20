81-летний саратовец и его 64-летняя избранница умилили сотрудников ЗАГС

Сегодня, 20 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла встреча с начальником управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области Юлией Пономаревой. Чиновница поделилась статистикой по бракам и разводам в регионе за минувшие полгода.

Чаще всего женятся саратовцы в возрасте от 25 до 34 лет – 46% мужчин и 38% женщин. Всего 19% молодых людей вступают в брак в промежутке с 18 до 24 лет, в то время как замужних девушек в этой группе 30%. Реже всего женятся жители региона, которым уже за 45.

Развелись 4 857 пар. Менее года прожили вместе 3% жителей региона, а больше всего расторжений брака было в парах, которые провели от пяти до 10 лет – 30%. 8% разводов пришлось на пары с существенным семейным стажем, 20-30 лет.

Также рассказали о самом возрастном браке: женщине 75 лет, а мужчине – 84. Пономарева уточнила, что супруги не являются парой. А по любви в брак вступили 81-летний саратовец и его 64-летняя избранница. Чиновница рассказала, что пара была очень мила и светилась счастьем.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.