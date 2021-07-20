Во время урагана в Хвалынском районе со школы сорвало крышу

Жители Хвалынского района Саратовской области рассказали о прошедшем сегодня, 20 июля, урагане. Подробности сообщил в своём Telegram-канале «Пара слов» депутат ГД Николай Панков.

- Причинен серьезный ущерб социально важным учреждениям в селе Сосновая Маза. У школы частично сорвало кровлю, а у детского сада – полностью. Был недавно в этой школе, встречался с людьми. Обсуждали развитие учебного учреждения и села в целом. Там прекрасный коллектив, настоящие профессионалы своего дела, - пишет Панков.

Депутат уточнил, что уже связался с главой района Алексеем Решетниковым и местным отделением партии «Единая Россия». В случае необходимости политик готов лично отправиться в село:

- Проблему надо решать срочно, это вопрос безопасности детей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.