В Саратовской области отключат основные ТВ-каналы и радиостанции

На радиотелевизионной передающей станции Саратовской области завтра, 21 июля, пройдут профилактические работы.

Плановая профилактика пройдет с 7 утра до 4 часов дня.

- В этот период возможны кратковременные приостановки трансляции 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов, говорится в сообщении пресс-службы филиала Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

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